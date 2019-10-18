Ярославль, , 13:18 — REGNUM В Ярославле суд присяжных признал виновными в убийстве и грабеже двух жителей Архангельской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Преступление было совершено в июне 2018 года. Зная, что у 56-летнего ярославца имеется при себе 50 тысяч рублей, архангелогородцы сговорились об убийстве.

Молоток судьи Pixabay.com

«Злоумышленники, находясь на открытом участке местности на Костромском шоссе города Ярославля, предварительно договорившись, напали на своего 56-летнего знакомого, избили и открыто похитили у него денежные средства в сумме 50 тысяч рублей, после чего утопили потерпевшего в отводной канаве, рядом с проезжей частью», — рассказали ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Подсудимым 31 и 36 лет. 16 октября коллегия присяжных признала их виновными в совершенном преступлении. Также присяжные определили, что они не заслуживают снисхождения при определении наказания. 18 октября оба подсудимых получили по 15 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Был удовлетворен гражданский иск стороны потерпевшего о взыскании материального вреда в сумме 50 тысяч рублей, а также компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей (по 500 тысяч с каждого подсудимого)», — дополнили в Ярославском областном суде.

После выхода из колонии для подсудимых будет действовать ограничение свободы на срок еще полтора года.

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