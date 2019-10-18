Ярославль, 18 октября 2019, 13:18 — REGNUM В Ярославле суд присяжных признал виновными в убийстве и грабеже двух жителей Архангельской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Преступление было совершено в июне 2018 года. Зная, что у 56-летнего ярославца имеется при себе 50 тысяч рублей, архангелогородцы сговорились об убийстве.
«Злоумышленники, находясь на открытом участке местности на Костромском шоссе города Ярославля, предварительно договорившись, напали на своего 56-летнего знакомого, избили и открыто похитили у него денежные средства в сумме 50 тысяч рублей, после чего утопили потерпевшего в отводной канаве, рядом с проезжей частью», — рассказали ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Ярославской области.
Подсудимым 31 и 36 лет. 16 октября коллегия присяжных признала их виновными в совершенном преступлении. Также присяжные определили, что они не заслуживают снисхождения при определении наказания. 18 октября оба подсудимых получили по 15 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
«Был удовлетворен гражданский иск стороны потерпевшего о взыскании материального вреда в сумме 50 тысяч рублей, а также компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей (по 500 тысяч с каждого подсудимого)», — дополнили в Ярославском областном суде.
После выхода из колонии для подсудимых будет действовать ограничение свободы на срок еще полтора года.
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