Уфа, , 13:19 — REGNUM Подозреваемые в нападении на инспектора Минприроды Башкирии задержаны в Куюргазинском районе республики. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Поздно вечером 17 октября в полицию обратился государственный инспектор министерства природопользования и экологии Башкирии.

В своем заявлении он рассказал, что в ходе рейда по охране природы в поле в нескольких километрах от деревни Ковалевка Куюргазинского района Башкирии в него выстрелили двое молодых мужчин. В результате инспектор был ранен в голову. После этого нападавшие уехали с места происшествия на автомобиле УАЗ.

Все посты и патрули были оперативно ориентированы. В результате, через 15 минут сотрудники ГИБДД остановили автомобиль УАЗ на трассе Уфа-Оренбург.

Подозреваемые доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По одной из версий, двое мужчин пытались украсть детали с сельскохозяйственной техники.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.