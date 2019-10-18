Екатеринбург, , 13:06 — REGNUM В Екатеринбурге совершена попытка вооружённого ограбления банка, в результате которой погиб человек. Как сообщают очевидцы события, один из мужчин в банке попытался помешать злоумышленнику, но тот успел выстрелить.

В полиции корреспонденту ИА REGNUM подтвердили факт инцидента.

«Информация очевидцев носит правдивый характер. Действительно, финансовое учреждение сегодня подверглось дерзкому вооруженному нападению», — заявил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что по предварительным данным злоумышленник проник в банк с огнестрельным оружием и угрожая им, потребовал у операторов кредитно-финансового учреждения деньги.

«Один из посетителей банка предпринял попытку скрутить любителя чужих денег, но тот успел произвести выстрел, от которого храбрый мужчина скончался на месте происшествия», — рассказал Горелых.

На данный момент полиция установила личности злоумышленника (житель Ростовской области 1982 года рождения) и погибшего мужчины (житель Екатеринбурга 1966 года рождения).

Полковник Валерий Горелых отметил, что на данный момент в связи с тем, что погиб человек, все материалы переданы в СКР по подследственности.