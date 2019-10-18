Чханвон, Южная Корея, , 13:05 — REGNUM 18 октября около 4:50 по местному времени двое граждан Вьетнама выпрыгнули из окна виллы, расположенной в городе Чханвон провинции Кёнсан-Намдо, чтобы избежать встречи с правоохранительными органами. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей полиции страны.

По их словам, в результате падения с третьего этажа 29-летняя девушка разбилась насмерть, а 45-летний мужчина получил травму. В настоящее время вьетнамец находится в больнице.

Известно, что двое граждан Вьетнама решили скрыться после того, как на виллу, где незаконно организовывали и проводили азартные игры, был отправлен спецотряд.

По данным специалистов, на вилле находились 17 человек. В настоящее время органы правопорядка выясняют точные обстоятельства произошедшего.