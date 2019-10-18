Ростов-на-Дону, , 12:59 — REGNUM Прокуратура выявила нарушения в работе организации «Карат», занимающейся организацией пассажирских перевозок в Ростове-на-Дону. Проверка проводилась после того, как маршрутное такси компании въехало в остановочный комплекс на проспекте Королёва.

В ходе проверки выяснилось, что водитель является гражданином другого государства.

«Например, установлено, что в некоторых автобусах отсутствует нормативное количество огнетушителей или же технические характеристики автобуса не соответствуют характеристикам, указанным в картах маршрута. В связи с этим водителям на месте вручены постановления о привлечении к административной ответственности», — цитирует ГТРК «Дон-ТР» помощника прокурора Ростова-на-Дону Анастасию Блохину.

ИА REGNUM ранее сообщало, что водитель, который, по предварительным данным, не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс с людьми, с места ДТП скрылся и до сих пор не найден.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская полиция не может найти сбежавшего с места ДТП водителя