Самара, , 12:49 — REGNUM Более четырех тысяч пачек табачной продукции без акцизных марок и маркировки конфисковали в Самарской области. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора.

По последним данным, всего по решению судов было конфисковано 4335 пачек табачной продукции на общую сумму 408 180 рублей.

Отмечается, что в текущем году сотрудники надзорного ведомства проверили 566 объектов. В некоторые из них продавали табачные изделия на расстоянии менее 100 метров от школ.

Кроме этого, специалисты выявили продажу 4235 пачек с нарушением обязательных требований технического регламента.

В результате было возбуждено 111 дел об административных правонарушениях по статьям 6.24, 6.25, 14.2, 14.8, 14.53, 15.12 (ч.4) КоАП РФ.

При рассмотрении 103 протоколов было выписано штрафов на общую сумму 545 500 рублей.