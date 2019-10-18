Сургут, Югра, , 13:28 — REGNUM В Югре при подъезде к Сургуту 18 октября 2019 года случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два легковых автомобиля и КАМАЗ. Два человека погибли, один тяжело ранен, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе УГИБДД России по ХМАО.

Трагедия произошла на трасса около 9:00 по местному времени (7:00 по мск). Известно, что водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, выехав на полосу встречного движения, где случилось столкновение с грузовиком КАМАЗ. У тонара в результате аварии оторвалось колесо и повредило автомобиль «Хонда Аккорд», который двигался за «Ладой».

Сообщается о двух погибших и одном тяжело раненом.