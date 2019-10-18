Милан, Италия, , 12:19 — REGNUM Среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с пассажирским автобусом, которое произошло 17 октября в Италии, нет граждан России. Об этом сообщила пресс-служба генконсульства РФ в Милане.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что российских граждан не было не только среди пострадавших, но и среди пассажиров автобуса.

Напомним, ДПТ произошло недалеко от Милана. Автобус с 40 пассажирами вылетел в кювет. В дорожной аварии пострадали семь человек.