Москва, , 12:00 — REGNUM Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил награды военнослужащим и сотрудникам за образцовое выполнение воинского и служебного долга, а также тем, кто отличился при ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Об этом 18 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба Росгвардии. Церемония награждения прошла в зале заседания военного совета Сибирского округа Росгвардии.

«Войска национальной гвардии вносят существенный вклад в общее дело обеспечения правопорядка и безопасности, являясь надёжным щитом противодействия террористическим угрозам и криминалу, — сказал Золотов. — Эффективность вашей работы признаётся населением и региональными властями. Ваши заслуги по достоинству оценивает руководство страны и Росгвардии».

Кроме того, как отметили в Росгвардии, в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области приняли участие более 800 военнослужащих и сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Росгвардейцы провели аварийно-спасательные работы на 23 социально значимых объектах, 390 улицах, в более чем 5,5 тысяч домов и придомовых участках. Восстановлено 12 опор линий электропередачи, отремонтировано 2 пешеходных моста, выполнено более 2 тысяч рейсов по вывозу мусора, отрыто 630 метров водоотводных каналов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результате наводнения, которое произошло в Иркутской области летом 2019 года, пострадали более 45 тысяч человек.

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