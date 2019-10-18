Москва, , 11:54 — REGNUM Сотрудники ФСБ начали обыск в Управлении внутренних дел по Западному округу Москвы после задержания двоих руководителей столичного ОМВД «Дорогомилово». Об этом сообщил 18 октября источник в правоохранительных органах.

В рамках следственных мероприятий изучается документация, которая может иметь отношение к задержанию в отделе МВД «Дорогомилово», уточнил источник и отметил, что начальник одной из оперативно-разыскных частей УВД по ЗАО задержан не был.

«Он в настоящее время допрошен как свидетель, но не задержан», — сказал собеседник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября заместителя начальника отдела МВД России по району Дорогомилово и его заместителя задержали при получении взятки в размере 3,5 млн рублей. Предположительно, это была только первая часть незаконного вознаграждения в размере 12 млн рублей.

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