Ростов-на-Дону, , 11:50 — REGNUM В Ростовской области за сутки найдено более 80 снарядов времён Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС 18 октября.

Так, 17 октября в Матвеево-Курганском районе неподалёку от разъезда Закадычное Новониколаевского сельского поселения грибник обнаружил склад боеприпасов. В тайнике оказалось 79 опасных предметов.

При проведении хозяйственных работ были обнаружены боеприпасы в Аксайском и Константиновском районах, а также Таганроге.

Специалисты напоминают, что прикасаться к опасным находкам запрещено. К месту обнаружения необходимо вызвать специалистов экстренных служб.

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