Орел, , 11:46 — REGNUM В Орле молодая женщина и ее годовалый ребёнок провалились в открытый канализационный люк. Как сообщила пресс-служба СУ СКР по региону 18 октября, по данному факту начата доследственная проверка.

По предварительным данным, инцидент произошёл в Северном районе Орла 17 октября. По данным местных СМИ, открытый люк, находившийся в сквере, был просто прикрыт фанерой.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся происшествию», — сообщили в Следственном управлении СКР.

Напомним, в июле этого года похожий случай произошел в Чебоксарах — в отрытый люк провалилась двухлетняя девочка. В октябре в Екатеринбурге в люк упал пятилетний мальчик, он получил серьезные травмы.