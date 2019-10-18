Киев, , 11:33 — REGNUM Сотрудники СБУ изъяли в Киеве партию нелегально ввезённой в страну одежды на сумму 100 млн гривен или более $4 млн, сообщили 18 октября в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что СБУ совместно с государственным бюро расследований раскрыло схему, позволявшую незаконно завозить на Украину одежду популярных торговых марок.

Кроме того, на пункте пропуска Равва-Русская был остановлен автомобиль, который вёз очередную партию товара на сумму 350 тыс. евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не нравятся процессы, происходящие на украинской таможне. Он рассказал, что сразу уволить всех старых таможенников не удалось, поэтому новому главе ведомства нужно дать больше времени.

Читайте также: «Там много чего продолжается»: Зеленскому не нравится ситуация на таможне