Киев, , 11:22 — REGNUM В Киеве задержан мужчина, у которого обнаружили 17 кг синтетических наркотиков, сообщили 17 октября в пресс-службе прокуратуры города.

Подозреваемого задержали на почте, когда он пришёл забирать на почту посылку.

«Во время осмотра почтового отправления внутри пакета было обнаружено семь килограммов амфетамина и десять килограммов психотропного вещества Альфа ПВП (соли), что подтверждено проведённым на месте происшествия экспресс тестом», — сказано в сообщении.

Стоимость изъятой партии наркотиков оценивается в 8,5 млн гривен или более $343 тыс.

Полицейские отследили посылки, отправленные в этот день подозреваемым. В них нашли ещё 16 пакетов с наркотическими веществами, 500 граммов марихуаны, 500 граммов амфетамина, 700 граммов солей, 80 таблеток экстази, 300 марок ЛСД, и 1 грамм кокаина. Общая стоимость этих наркотиков составляет около 2 млн гривен или более $80 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на Украине могут легализовать медицинскую марихуану, отметив, что в данный момент этот вопрос не является приоритетным.

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