Белгород, , 11:15 — REGNUM Главу Белгородского района Белгородской области задержали 18 октября в его рабочем кабинете. По предварительным данным, чиновника задержали за дачу взятки.

О задержании чиновника сообщил телеграм-канал «Белгород №1». В администрации Белгородского района ситуацию не комментируют. В региональном Следственном комитете корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что следственные мероприятия проводятся не их ведомством.

«Скорее всего, расследование ведётся по линии ФСБ», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Белгородской области Елена Козырева.

Главой Белгородского района Белгородской области является Анатолий Попков, он занимает пост с декабря 2017 года.