Казань, , 10:59 — REGNUM В Казани задержан мужчина, который собирался пронести в колонию несколько видов наркотиков и оружие кустарного производства с патронами. Фигурант задержан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Задержание произошло возле подъезда одного из жилых домов Казани в ходе оперативного мероприятия, в котором приняли участие сотрудники колонии и правоохранительных органов республики. При себе у задержанного 28-летнего мужчины оказалось свыше 13 гр гашиша, 1,16 гр синтетического наркотика и бывший сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу травматическими патронами. К «посылке», следовавшей в ИК-3, также прилагалось шесть патронов.

Проведённая экспертиза подтвердила, что оружие пригодно для выстрела и его можно отнести к огнестрельному. Уголовное дело на сегодня расследуется.

Напомним, в октябре 2019 года в Бугульме к четырём месяцам исправительных работ приговорена 45-летняя горожанка, которая пыталась подкупить сотрудника уголовно-исполнительной инспекции, чтобы он отменил ей наказание в виде 160 часов обязательных работ. Последние были наказанием за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде.