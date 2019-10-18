Новороссийск, Краснодарский край, , 10:44 — REGNUM Бывшего сотрудника полиции из Новороссийска Алексея Дымовского, получившего десять лет назад известность своим обращением к федеральным властям с просьбой навести порядок в органах внутренних дел, отправили под арест на месяц по обвинению в незаконном приобретении, хранении и транспортировке взрывчатых веществ. Решение принял Октябрьский районный суд Новороссийска 17 октября, под стражей Дымовский пробудет до 15 ноября.

Ранее бывший сотрудник полиции выложил в сеть видео: он заявил, что в одном из оврагов под Новороссийском обнаружил тротил, патроны, а также марихуану — вещественные доказательства по делам, по которым истёк срок давности. Он также заявил, что добровольно сдаёт находку в полицию. Позже он сообщил о своём задержании.

Адвокат Дымовского сообщил «Коммерсантъ-Юг», что намерен оспаривать в суде постановление о возбуждении дела, так как Дымовский намеревался добровольно сдать боеприпасы.

Алексей Дымовский получил известность после видеообращения, размещенного в ноябре 2009 года, к федеральным властям с требованием навести порядок в правоохранительных органах. В МВД назначили проверку по фактам, изложенным в видеообращении, а вскоре стало известно об увольнении из органов самого автора.