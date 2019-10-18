Оренбург, , 10:36 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области задержан местный житель, который подозревается в поджоге своего знакомого, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным полиции, во время распития алкоголя возникла ссора. Мужчина облил своего собутыльника воспламеняющейся жидкостью и поджег.

Сейчас 29-летний мужчина госпитализирован. У него сильные ожоги (41% тела) и шоковое состояние.

По факту поджога человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.