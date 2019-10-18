Самара, , 10:43 — REGNUM Более 107 миллионов рублей в пользу детей взыскали судебные приставы Самарской области за 9 месяцев. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба областного УФССП.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, за 9 месяцев текущего судебные приставы Самарской области возбудили более 8 тысяч исполнительных производств на общую сумму 157 миллионов рублей. В пользу детей они взыскали более 107 млн рублей.

Еще по семи тысячам исполнительных производств на предприятия, в которых работают должники были направлены копии документов для удержания алиментов из их заработной платы на общую сумму 99 млн рублей.

Отмечается, что эффективной мерой по взысканию задолженности по алиментам является запрет на выезд за границу и ограничение управления автомобилями.

На сегодняшний день более 8 тысяч должников по алиментам в Самарской области не могут выехать за пределы России и почти 2,5 тысячи должников не могут воспользоваться своим автомобилем.

Отмечается, что 1 346 должников за неуплату алиментов привлечено к административной ответственности.

Уголовные дела по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» возбуждены в отношении 608 должников.