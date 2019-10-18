Анкара, , 10:23 — REGNUM Один турецкий военнослужащий погиб во время теракта на востоке страны, об этом 18 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел во время патрулирования территорий вдоль границы с Ираном в провинции Ван.

Отмечается, что в ходе теракта также пострадали двое военнослужащих, в настоящее время они были доставлены в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь.

Подробности нападения пока не уточняются, также неизвестна принадлежность нападавших к какой-либо группировке.

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