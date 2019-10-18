Москва, , 10:22 — REGNUM Руководство московского Отдела МВД России по району Дорогомилово задержано по подозрению в получении крупной взятки. Об этом 18 октября сообщает пресс-центр МВД РФ.

«17 октября в городе Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника Отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении пресс-центра.

Также в нем уточняется, что, по предварительной информации, данные денежные средства были первой частью взятки на общую сумму в 12 млн рублей.

Кроме этого, отмечается, что материалы в отношении задержанных руководителей ОВД «Дорогомилово» переданы в органы следствия. В настоящее время проводятся мероприятия, которые направлены на установление всех участников преступной схемы и их привлечение к ответственности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в мэрии Челябинска утром 18 октября прошёл обыск.

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