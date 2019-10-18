Екатеринбург, , 10:14 — REGNUM В Свердловской области в дорожно-транспортное происшествие попали четыре автомобиля. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД интернет-газете Znak, в аварию попали машины Opel, SsangYong, Daewoo Nexia и «Нива».

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге из Екатеринбурга в посёлок Кедровка. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с иномарками.

В результате ДТП пострадали водители SsangYong и Daewoo, которые после осмотра медиками отказались от госпитализации.

На данный момент, инспекторы дорожной полиции выясняют обстоятельства ДТП. Водитель «Нивы» проходит медицинское освидетельствование.

Отметим, в социальных сетях выдвинули версию причины инцидента. По мнению некоторых пользователей, водитель отечественного автомобиля не сменил летнюю резину на зимнюю.

Напомним, что в Свердловской области в ночь с 17 на 18 октября выпал снег.