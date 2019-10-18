Самара, , 10:17 — REGNUM Аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» опробовали судебные приставы в Самаре. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба УФССП Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, судебные приставы вышли с очередным рейдом по поиску должников-автовладельцев. В этот раз в своей работе они использовали аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав».

Аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» помогал сотрудникам надзорного ведомства в потоке автомобилей определять машины задолжников по исполнительным документам. Владельцы именно этих транспортных средств и останавливались приставами.

Отмечается, что во время рейда с должников-автовладельцев приставы взыскали более одного миллиона рублей. Должники оплачивали свои долги на месте при помощи переносных платежных терминалов.

У тех автовладельцев, которые не могли на месте закрыть задолженность, транспортные средства арестовывались. По словам приставов, всего на штрафную стоянку было отправлено 50 автомобилей.

Отмечается, что такие рейды будут проводиться в Самарской области на постоянной основе.