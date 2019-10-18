Хабаровск, , 10:03 — REGNUM Директор палаточного лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов останется под арестом до 22 декабря. Хабаровский краевой суд оставил без изменения решение первой инстанции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Защита Максима Кузнецова пыталась оспорить решение суда первой инстанции, сообщили ТАСС в Хабаровском краевом суде. Обвиняемый по уголовному делу директор лагеря «Холдоми» заключен в СИЗО до 22 декабря.

Также под арестом продолжает оставаться и владелец лагеря Виталий Бурлаков.

Обоих обвиняют по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Халатность».

Ранее суд удовлетворил жалобу стороны защиты одного из фигурантов данного уголовного дела. Сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев, обвиняемый в халатности при проведении проверки в палаточном лагере «Холдоми», был отпущен под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в палаточном лагере «Холдоми» произошёл пожар, в результате которого одна девочка погибла на месте, ещё трое детей скончались в больнице от полученных ожогов.