Челябинск, , 09:59 — REGNUM В школе №39 Челябинска учительница начальных классов умерла на глазах у детей. Произошло это 17 октября во время конкурса чтецов, пишут местные СМИ.

Издание 74.ru сообщает, что женщине стало плохо в актовом зале, где проходило прослушивание стихов. Детей сразу же вывели из зала. Прибывшие медики констатировали смерть.

Информацию о произошедшем подтвердили в школе. Директор учреждения Светлана Урванцева отметила, что педагогу было 62 года. На больничные она ходила редко.

В городском управлении образования со своей стороны отмечают, что нагрузка у учительницы была средней — 18 часов в неделю. Она работала на полной ставке.

Случай с умершим педагогом широко обсуждают в соцсетях и на форумах. Некоторые граждане вспомнили в связи с этим прошедшее в 2018 году повышение пенсионного возраста, и напомнили о том, что даже до действующего сейчас пенсионного возраста доживают далеко не все.