Дамаск, , 10:04 — REGNUM Столкновения и обстрелы в районе сирийского города Рас-эль-Айн вновь возобновились, вопреки договоренности между Турцией и США о прекращении военной операции «Источник мира» в Сирии. Об этом 18 октября сообщает агентство Reuters.

«В районе Рас-эль-Айна слышна стрельба», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что над некоторыми районами сирийского города виден столб дыма.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в итоге четырехчасовых переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом договорился о 120-часовом прекращении огня в зоне турецкой военной операции на северо-востоке Сирии. При этом было заявлено о признании необходимости создания «зоны безопасности» глубиной 30 км за счёт территории Сирии.

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