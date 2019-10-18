Воронеж, , 09:54 — REGNUM Выемку документов в рамках уголовного дела по реализации программы «Чистая вода» провели сотрудники силовых структур в помещениях департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области. Речь идёт о возможном нецелевом расходовании до 200 млн рублей.

Как сообщили «Вести-Воронеж» со ссылкой на собственный источник, силовики побывали в департаменте ещё 10 октября. Никто из сотрудников департамента по делу не проходит.

Следственные действия, уточняет «Коммерсантъ-Черноземье», проводились также в ООО «Ремстрой» (подрядчик выполнения работ) и на предприятии «Облкоммунсервис» (осуществляло надзор за выполнением работ).

Федеральный проект «Чистая вода», реализуемый в том числе и в Воронежской области, предполагает развитие сетей водоснабжения на селе.