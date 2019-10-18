Иркутск, , 09:51 — REGNUM Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Сергей Бобров обнародовал подробности массового пищевого отравления в Братске. Как сообщает официальный сайт города, всего острой кишечной инфекцией после употребления шаурмы в кафе на улице Кирова заболели 43 человека, в том числе 17 несовершеннолетних.

Известно, что на сегодняшний день лабораторно диагноз подтвержден у 30 человек. Госпитализированы были 24 человека, включая 9 несовершеннолетних. Состояние всех пострадавших, в основном, легкой и средней степени тяжести, за исключением четырёхлетнего ребёнка (его состояние оценивается, как тяжёлое). Большое число нарушений санитарных правил и норм на объекте Сергей Бобров связывает с законодательной отменой несколько лет назад предупредительного санитарного надзора.

Тем временем региональный Роспотребнадзор по результатам лабораторных исследований биоматериала пострадавших сделал вывод, что употребившие шаурму заразились дизентерией. Решением Братского городского суда деятельность кафе-закусочной приостановлена на 60 суток.

Как уже сообщало ИА REGNUM, факт массового пищевого отравления был зарегистрирован в Братске на прошлой неделе. Тогда в Роспотребнадзоре известили о 12 заболевших острой кишечной инфекцией после после приёма пищи в кафе-закусочной, расположенной на ул. Кирова 18.

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