Донецк, , 09:52 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 242 единицы боеприпасов, сообщили 18 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском направлении ВСУ применили гаубицы калибра 122 мм, выпустив 18 снарядов. На донецком направлении украинские силовики применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.

На юге ДНР ВСУ выпустили 40 мин калибра 120 мм, 58 мин калибра 82 мм, один раз применили танковое вооружение, использовали гранатомёты разных видов, а также крупнокалиберные пулемёты.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Гольмовский, Ясиноватая, Спартак, Ленинское, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирного населения ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие Народной милиции ДНР сбили украинский беспилотник, пытавшийся вести разведку в районе села Спартак.

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