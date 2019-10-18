Ростов-на-Дону, , 09:38 — REGNUM В Ростовской области за неделю погибли три здоровых новорождённых ребёнка. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

«За неделю в области в постели у родителей погибли три здоровых ребенка в возрасте 23 дня, 24 дня и 1 месяц 17 дней. Это страшная трагедия», — написала глава регионального минздрава в Instagram.

По её словам, трагедии произошли по вине взрослых.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в период с января по август 2019 года в Ростовской области естественная убыль населения составила 12 тыс. 719 человек.

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