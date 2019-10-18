Екатеринбург, , 09:42 — REGNUM В Екатеринбурге на улице 40-летия Комсомола загорелся трамвай городского общественного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило на дежурный пульт в 08:32 по местному времени. На место происшествия выехали два пожарных расчёта.

«Пожар потушен в течение трёх минут», — отметили в пресс-службе управления.

Как сообщают очевидцы события, инцидент произошёл на конечной остановке трамваев в тот момент, когда вагон должен был отправиться по маршруту. В салоне уже находились люди, но после вспышки они вышли наружу и никто не пострадал.

В спасательном ведомстве уточнили, что в результате пожара повреждена внутренняя обшивка вагона на площади один квадратный метр.