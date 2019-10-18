Омск, , 09:29 — REGNUM Омские следователи выясняют обстоятельства смерти электрика. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в следственном управлении СКР по Омской области.

17 октября на заводе в селе Дружино оператор обнаружил в помещении подстанции тело 54-летнего электрика. По предварительным данным, мужчину ударило током во время проведения электропроводки. Он скончался на месте.

В том числе в ходе проверки следователи дадут оценку действиям ответственных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в омском торговом центре женщину ударило током, когда она выбирала светильник. Омичка получила электротравму и была госпитализирована.

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