Барнаул, , 09:22 — REGNUM В Барнаул сегодня, 18 октября, ворвалась «зима», передаёт корреспондент ИА REGNUM. С утра небо заволокло «свинцом» и посыпались редкие пушистые снежинки, которые, впрочем, тут же таяли, поскольку температура воздуха в столице Алтайского края была выше нуля.

Снежная метель в Барнауле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Но сейчас город накрыло настоящей снежной метелью. Она весьма сильно затруднила движение на дорогах, в центре образовались огромные автомобильные пробки.

Напомним, о резком похолодании, вероятности выпадения снега и появления гололедицы синоптики предупредили накануне, 17 октября.

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