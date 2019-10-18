Клевань, , 09:22 — REGNUM В посёлке Клевань Ровенской области Украины на территории предприятия прогремел взрыв, сообщили 17 октября в пресс-службе Национальной полиции области.

По предварительной информации, в одном из помещений предприятия скопилась газовоздушная смесь, из-за чего сработала автоматическая система пожаротушения.

В результате взрыва никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на подконтрольной Украине территории ДНР в городе Дзержинск (переименован в Торецк) на шахте случился пожар. Из шахты успели эвакуировать 212 горняков. В результате ЧП никто не пострадал.

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