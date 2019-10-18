Бейрут, , 09:18 — REGNUM Двое иностранных рабочих погибли в результате пожара, который возник в ходе протестов в столице Ливана. Об этом 18 октября сообщает Национальное информационное агентство Ливана со ссылкой на свой источник.

По данным источника, несчастный случай произошел вблизи места, где в данный момент проходят протестные акции. Также сообщается, что на месте инцидента проводят работы представители спасательных служб.

При этом не уточняются причины возникшего пожара и национальная принадлежность погибших рабочих.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, массовые уличные протесты против налоговой политики в столице Ливана Бейруте начались 17 октября. Протестующие перегородили проезжую часть в центре города и стали жечь покрышки на автостраде, которая связывает Бейрут с южными и северными районами страны. Одной из причин массового недовольства стали планы властей ввести налог на использование мессенджера WhatsApp в размере $6 в месяц.

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