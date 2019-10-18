Санкт-Петербург, , 09:15 — REGNUM Пожилая женщина погибла в результате столкновения двух автомобилей ранним утром 18 октября в Кировском районе Санкт-Петербурга. Еще три человека пострадали.

ДТП произошло около 04:58 на пересечении улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта, когда водитель автомобиля Ford Focus выехал на перекресток на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Лада Калина».

Пассажирка «Лады», женщина 1959 года рождения, погибла на месте. Водитель «Лады», мужчина 1952 года рождения, получил тяжелые травмы. Также тяжело травмирована молодая женщина, пассажир «Форда». Предполагаемый виновник аварии, водитель «Форда», 1994 года рождения, получил травмы средней степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.