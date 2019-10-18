Москва, , 09:13 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о расследовании ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик в селе Буйское Уржумского района Кировской области, в Главное следственное управление СК России. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Уточняется, что дело передано для дальнейшего объективного и всестороннего расследования.

Следствие изучит все доводы родственников погибшего ребенка, а также проведет повторные судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в крови погибшего мальчика якобы были обнаружены 0,51 промилле алкоголя. Однако результаты данной экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего. Они справедливо опасаются, что результаты были подменены, а виновный в гибели ребенка полицейский может уйти от ответственности.