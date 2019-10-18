Санкт-Петербург, , 09:04 — REGNUM Неизвестный злоумышленник обстрелял автомобиль Porsche в Выборгском районе Ленинградской области. За рулем иномарки находилась пенсионерка. Полиция ведет розыск злоумышленника.

Сообщение о ЧП поступило 17 октября от мужчины, 1989 года рождения, который является сыном пенсионерки. Инцидент произошел в поселке Ленинское, где проживает женщина. Здесь находится коттеджный поселок «Классика».

Прибывшие на место полицейские установили, что при подъезде женщины к месту проживания по автомобилю из неустановленного оружия было произведено несколько выстрелов. Женщина, 1963 года рождения, не пострадала, однако пули повредили стекло водительской двери.

«В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.