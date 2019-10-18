Уфа, , 09:08 — REGNUM Управляющую дополнительного офиса банка в Уфе, которая подозревается в хищении более 43 миллионов рублей из кредитного учреждения, суд поместил под домашний арест. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба УМВД Башкирии.

По версии следствия, местная жительница 1980 года рождения, занимая должность управляющего дополнительного офиса банка, с января 2017 по июль текущего года вместе с кассиром этого кредитного учреждения, неоднократно присваивала деньги из кассы банка, в котором работала. А чтобы скрыть недостачу подозреваемые закрывали вклады клиентов. Всего им удалось закрыть таким образом более 50 счетов вкладчиков.

По данному факту подозреваемым было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ.

Ранее суд Уфы продлил срок ареста предполагаемой сообщнице подозреваемой.

В настоящий момент, следователи устанавливают личности всех потерпевших от их противоправных действий.