Кызыл, , 08:46 — REGNUM В Туве против местного жителя возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, сотрудники полиции изъяли у мужчины карабин «Вепрь», самодельное нарезное оружие и десять патронов.

«Для установления обстоятельств в полицию был доставлен 42-летний житель села Кызыл-Тайга. Установлено, что владельцем какого-либо оружия он не числится», — отметили в ведомстве.

Он пояснил, что оружие и боеприпасы принадлежали его покойному отцу. Тем не менее мужчина стал фигурантом дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов», по которой ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Читайте также: У жителя Тувы изъяли 54 тысячи патронов и тысячу бутылок водки