Новотроицк, Оренбургская область, 18 октября 2019, 08:44 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области полиция проводит проверку по факту гибели пешехода на «зебре», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
Смертельный несчастный случай произошел вечером 17 октября на ул. Советской. По данным правоохранительных органов, женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и была сбита иномаркой.
Автомобиль «Хёндэ-Акцент» двигался со стороны улицы Уральской в сторону улицы Винокурова. За рулем находился 20-летний житель города.
От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи.