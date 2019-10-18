Якутск, , 08:37 — REGNUM Жители Якутии сообщили о жестком избиении малолетнего ребёнка, после которого он был доставлен в больницу. Следственным комитетом республики начата проверка произошедшего, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Якутяне рассылали текстовые сообщения о случившемся с фотографиями ребёнка со следами насилия на теле.

Следователи выяснили, что четырёхлетний мальчик в настоящее время получает медицинскую помощь в одной из больниц. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Как сообщили в Следственном комитете Якутии, предстоит выяснить, как, когда и кто нанёс ребёнку телесные повреждения, а также изучить условия проживания и воспитания мальчика.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в преддверии Дня учителя педагог жестоко угрожала ученику. Женщина трясла мальчика и обещала спустить с него шкуру.

«Если ты её еще раз потеряешь, то я сниму с тебя шкуру, засуну тебе её в рот и вытащу через задницу», — кричала учительница на мальчика на видео, которое попало в сеть.

Позже стало известно, что женщина была уволена из школы по собственному желанию.