Морогоро, Танзания, , 08:41 — REGNUM Девять учеников трёх начальных школ были названы среди 13 погибших в результате наводнений, вызванных проливными дождями в области Морогоро на востоке Танзании. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на свои источники.

По информации полиции, среди погибших детей — школьники в возрасте от девяти до 15 лет.

Как сообщил начальник полиции области Морогоро Уилброд Мутафунгва, пятеро погибших учеников начальной школы Ньячиро утонули в реке Мвуха. По его словам, трагедия произошла в субботу, 12 октября, в деревне Ньячиро. Двое других школьников погибли, когда их накрыло волной во время купания в пятницу, 11 октября, в деревне Кибвайя. Ещё двое школьников утонули в реке Нгеренге 5 октября, сообщил начальник полиции.

Среди других смертей — гибель 40-летнего рыбака из деревни Манзесе, который, как сообщается, утонул в воскресенье, 13 октября, когда его лодка перевернулась из-за сильных волн. В этот же день в резервуаре с отходами производства сахарного тростника, переполненного дождевой водой, утонули двое работников сахарного завода Киломберо. Другой погибший — 50-летний житель города Морогоро, который 6 октября утонул во время купания в районе Тунги.

Мутафунгва подчеркнул, что все смерти были вызваны ударом стихии и сильным подъемом уровня воды в водоемах области.