Посёлок городского типа Южно-Курильск, Сахалинская область, , 08:32 — REGNUM На двоих военнослужащих на острове Кунашир напала медведица. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко.

Чиновник рассказал, что трое военнослужащих в ночь на 18 октября ловили крабов в 10 км от Южно-Курильска. В это время на них напал медведь. Двое военных в результате нападения пострадали. На своем автомобиле они добрались до больницы в Южно-Курильске, где были госпитализированы.

По данным портала Sakhalin.info, один мужчина в тяжелом состоянии. Он получил множественные травмы по всему телу. Пострадавший находится в состоянии комы. Второй пришел на помощь товарищу во время нападения. Он тоже пострадал, но не так сильно. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В соцсетях распространяют видео с места происшествия. Там обнаружены следы взрослого медведя и двоих медвежат. Местные жители предполагают, что медведица с потомством вышла на берег, увидела мужчин и посчитала, что медвежатам угрожает опасность.

На место выехали сотрудники местного лесхоза.