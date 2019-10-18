Южно-Сахалинск, , 08:19 — REGNUM На Кунашире медведица напала на мужчин, которые добывали краба на берегу моря. Оба пострадавшие госпитализированы в больницу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщается, что ранним утром медведица напала на берегу моря на одного мужчину, второй кинулся спасать друга. Им удалось отбиться от хищника.

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Он перенёс клиническую смерть, которая длилась 15 минут. Сейчас он находится в состоянии комы, пишет ИА Sakh.com.

Жизни второго мужчины ничего не угрожает, он получил ссадины. Врачи подозревают также закрытую черепно-мозговую травму.

Отмечается, что в районе места происшествия медведица была замечена с двумя медвежатами. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, с каждым годом регистрируется всё больше случаев выхода диких медведей в населённые пункты Дальнего Востока. Прошедшим летом косолапые в поисках пропитания особенно атаковали города и посёлки Камчатки. На полуострове были убиты десятки медведей.

В Хабаровском края двое мужчин, спасаясь от медведя, забрались на дерево в районе ручья Кирпичного в Ванинском районе.