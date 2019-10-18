Нижний Новгород, , 08:13 — REGNUM С начала года Приволжской электронной таможней выявлено более 18 тыс. единиц контрафактных товаров, возбуждено свыше 300 дел. Об этом сообщил начальник ведомства Сергей Жданович, подводя итоги работы с 24 октября 2018 года по 10 октября 2019 года.

За указанный период таможней выявлено свыше 18 тысяч единиц контрафактных товаров. В ведомстве отмечают, что в основном это спортивные мячи с товарными знаками известных футбольных клубов (Manchester United, Real Madrid), товарными знаками компании Adidas и литиевые батарейки с обозначением Maxell, являющемся охраняемым на территории РФ товарным знаком.

Возбуждено 313 дел об административных правонарушениях, из них 230 рассмотрено таможенными органами с назначением наказания на сумму 13,5 млн рублей.

В ведомстве отмечают, что в 2019 году расширился постатейный состав выявленных правонарушений. Помимо нарушений по недостоверному заявлению сведений о классификационном коде товаров или таможенной стоимости, выявлены нарушения авторских и смежных прав, валютного законодательства, установлены факты незаконного использования чужого товарного знака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Татарии таможенники в двух посылках из Китая обнаружили светодиодные лампы со встроенной системой видео‑ и звукозаписи. Всего с начала года таможенники республики зафиксировали 21 факт выявления предметов, которые негласно могут получать информацию: авторучки, очки, лампочки.

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В сентябре пресечена попытка ввоза из Казахстана крупной партии табака для кальяна без маркировки. На международном пункте пропуска «Сагарчин» в Акбулакском районе Оренбургской области контрафакт изъят. Стоимость табачных смесей оценивается в 6,6 млн рублей. По словам перевозчика, он купил табак у неизвестного продавца и планировал продавать в России.

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