Нижняя Салда, Свердловская область, , 08:10 — REGNUM В Нижней Салде перед судом предстанет мужчина, обвиняемый нападении на государственного служащего и нанесении ему лёгкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM.

Уголовное дело по существу рассмотрит Верхнесалдинский районный суд.

По версии следствия, инцидент произошёл 24 июля 2019 года в Нижней Салде. В тот день сотрудник федеральной службы надзора в сфере транспорта подошёл на остановочном комплексе к водителю автобуса, потребовав документы и путевой лист. Однако мужчина отказался выполнять законный требования чиновника, вступил в перепалку и попытался спешно уехать.

Однако во время движения, открытая дверь автобуса захлопнулась, в результате чего отвалилось зеркало заднего вида. Тогда разгневанный водитель взял металлический баллончик из салона и ударил им инспектора по голове, а затем обвиняемый нанёс ещё один удар разбитым зеркалом, которое он поднял с дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области в для рассмотрения по существу в суд передано уголовное дело на нанесении побоев сотруднику полиции Североуральска.

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