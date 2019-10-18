Байкальск, Иркутская область, , 07:56 — REGNUM Депутаты Иркутского областного Законодательного собрания побывали в Байкальске и воочию убедились в серьёзности экологической катастрофы, которая может произойти на берегах Байкала из-за переполненных карт-накопителей, в которых хранится не менее 220 тысяч тонн ядовитых отходов бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, ситуацию с их накоплением усугубили мощные осадки, из-за которых летом 2019 года в Приангарье произошло наводнение с десятками тысяч пострадавших.

По словам заместителя генерального директора ООО «ВЭБ инжиниринг» Александра Фролова, которые цитирует официальный сайт иркутских парламентариев, опасные ёмкости связаны большим количеством подземных коммуникаций, и на сегодняшний день информации о точном количестве вещества под землёй нет.

«Если полигоны для накопления отходов были сделаны как гидротехнические сооружения, имеют глиняный замок, то здесь такой защиты нет. Разрушение любой из ёмкостей позволит жидкости уйти в грунтовые воды и в Байкал», — пояснил Александр Фролов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, страшное наследие закрывшегося в Байкальске несколько лет назад БЦБК никуда не исчезло. Шлам-лигнин — остатки переработки древесины — хранится в огромных резервуарах, расположенных в непосредственной близости от Байкала, и требует немедленной утилизации. Существует опасность, что селевые оползни могут в любой момент смыть отходы БЦБК с его полигонов — прямо в Байкал. По мнению экологов, это будет страшное убийство озера. Однако проект, предложенный в 2016 году, на который было потрачено несколько миллионов федеральных средств, был признан неэффективным.

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