Южно-Сахалинск, , 07:52 — REGNUM Суд Южно-Сахалинска приговорил к 7,5 года условно главного свидетеля по уголовному делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина — Вячеслава Горбачёва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Экс-руководитель секретариата губернатора Сахалина обвинялся в получении взяток в особо крупном размере. Следствие предъявляло к рассмотрению в суде сразу пять аналогичных эпизодов.

Считается, что именно Горбачёв находил по указанию Хорошавина предпринимателей, которые давали взятки, предназначенные для руководителя региона.

Общее наказание по всем эпизодам, вменяемым Горбачёву, могло достигнуть 28 лет лишения свободы.

В ходе судебного процесса Горбачёв полностью признал вину.

Судом вынесен обвинительный приговор. Чиновник получил семь лет и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. При этом арест с имущества Горбачёва в Москве и Краснодарском крае снят, пишет ИА Sakh.com.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был задержан в марте 2015 года. Судебный процесс по громкому коррупционному делу длился три года. Хорошавин получил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 млн рублей. В рамках этого же уголовного дела осуждены подчиненные Хорошавина — Сергей Карепкин приговорен к восьми годам и Андрей Икрамов к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Позже Верховный суд России отменил арест бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, поскольку он находится под стражей на основании действующего приговора суда.