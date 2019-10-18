Омск, , 07:47 — REGNUM С января 2019 года в Омске зарегистрировано 650 случаев пожара в жилых домах. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в мэрии города.

Более трети возгораний из общего числа произошло в частном секторе и садоводческих объединениях.

Среди основных причин пожаров в жилых домах — неосторожное обращение с огнем. Также такие возгорания происходят из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электроприборов и отопительного оборудования.

С населением проводится профилактическая работа, подчеркнули в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 7 октября произошёл пожар в пятиэтажном доме на улице Петра Ильичева. Спасены 11 человек.

Читайте также: В Омске на пожаре спасли 11 человек